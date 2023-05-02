Астан-Оглы Рустам
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Астан-Оглы
- Имя
- Рустам
- Дата исполнения приговора
- 06 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 19
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129655. АСТАНЪ-ОГЛЫ, РУСТАМЪ. К. Борчалин. у., с. Мамышла, 21 г.; — Тифлисск. С. П., 134, 135, 995 и 996 У., каторж. раб. 6 л., а по Выс. повел. арест. отд. 3 г. Исп. 6 Окт. 909.
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