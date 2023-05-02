Шевцов Андрей Онисимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шевцов
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Онисимович
- Дата исполнения приговора
- 13 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 283
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30429. ШЕВЦОВ, АНДРЕЙ ОНИСИМОВИЧ, 23 л. Гр. Екатеринодарск. отд., ст. Ставропольской; — Н. С. 2 уч. Екатеринодарск. отд. Убийство, лиш. св. 2 г., с зач. 20 д. пр. з. Исп. 13 авг. 920.
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