Шамшин Иван Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шамшин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 21 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 282
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30368. ШАМШИН, ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ, 23 л. Гр. Елатомск. у., Севватемск. в., д. Царской; — Р. Т. г. Тамбова. Бандитизм, расстрел, по амн. нак. замен., лиш. св. 10 л. Исп. 21 окт. 920.
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