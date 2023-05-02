Андерсон Мария Тенисова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андерсон
- Имя
- Мария
- Отчество
- Тенисова
- Дата исполнения приговора
- 10 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 20
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44858. АНДЕРСОНЪ, МАРІЯ ТЕНИСОВА. К. Гапсальск. у., в. и общ. Саулонъ, 37 л.; — СПБ. Ст. М. С. 8 уч. (по 2 р.), 172 М. (покуш.), тюр. 1 м. и 2 н. Исп. 10 Іюня 905. | 903 10092 169 М.
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