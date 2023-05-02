Жередкин Василий Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жередкин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 09 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 89
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46743. ЖЕРЕДКИНЪ, ВАСИЛІЙ ДМИТРІевъ. К. Новгород. у., Черновск. в., д. Кусони, 30 л.; — Новгород. О. С. (въ 3 р.), 2 и 4 п. 134, 135 и 1641 У., арест. отд. 4 г. Исп. 9 Іюня 905. | 904 32361 177 М.
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