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Романов Василий Прокофьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Романов
Имя
Василий
Отчество
Прокофьевич
Дата исполнения приговора
29 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 216
Источник
Скан
Оригинальная запись
28220. РОМАНОВ, ВАСИЛИЙ ПРОКОФЬЕВИЧ, 28 л. Гр. Ковровск. у., Вознесенск. в., д. Вологи; — Р. Т. г. Москвы. Кража, лиш. св. 15 л. Осужд. 29 апр. 920.

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