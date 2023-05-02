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Антакова Анна Гаврилова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Антакова
Имя
Анна
Отчество
Гаврилова
Дата исполнения приговора
01 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 21
Источник
Скан
Оригинальная запись
44903. АНТАКОВА, АННА ГАВРИЛОВА. К. Котельническ. у., Васильковск. в., д. Сарафановской, 18 л.; — М. С. 4 уч. г. Казани (во 2 р.), 169 и 8 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 1 Іюня 905. | 903 67891 169 М.

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