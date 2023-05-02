Лунев Вукол Егоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лунев
- Имя
- Вукол
- Отчество
- Егоров
- Дата исполнения приговора
- 07 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 147
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33274. ЛУНЕВЪ, ВУКОЛЪ ЕГОРОВЪ. К. Старооскольск. у., Знаменск. в. и с., 20 л., рд. Донецк. окр., въ ст. Каменской; — Харьковск. С. П., 134, 135, 139, 9, 2 ч. 1459 и 1634 У., по сов. съ приг. Владикавказск. О. С. отъ 11 Сент. 904 г., каторж. раб. 6 л. и 8 м. Исп. 7 Марта 905.
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