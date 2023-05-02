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Боярский Юлиан Михайлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Боярский
Имя
Юлиан
Отчество
Михайлов
Дата исполнения приговора
14 февраль 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 33
Источник
Скан
Оригинальная запись
37877. БОЯРСКІЙ, ЮЛІАНЪ МИХАЙЛОВЪ. К. Пултуск. у., гм. и д. Винница, 19 л.; — М. С. г. Новаго Двора, Варшав. у., 16, 169 и 8 п. 170 М., по сов. съ приг. сего С. отъ 14 Февр. 905 г., тюр. 1 г. Исп. 7 Апр., счит. ср. 14 Февр. 905.

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