Гурьянов Иван Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГурьянов Иван Трофимович

Гурьянов Иван Трофимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гурьянов
Имя
Иван
Отчество
Трофимович
Дата исполнения приговора
01 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 60
Источник
Скан
Оригинальная запись
14443. ГУРЬЯНОВ, ИВАН ТРОФИМОВИЧ, 17 л. Гр. Курмышск. у., Алферьевск. в. и с.; — Н. С. Курмышск. у. Убийство, лиш. св. 6 м. Исп. 1 нояб. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close