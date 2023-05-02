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Савин Влас Емельянович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Савин
Имя
Влас
Отчество
Емельянович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 222
Источник
Скан
Оригинальная запись
28417. САВИН, ВЛАС ЕМЕЛЬЯНОВИЧ, 41 г. Гр. Омутниковск. у., Гординск. в., д. Мпроновской; — Н. С. 4 уч. Глазовск. у. Самогон., лиш. св. 5 л. условно.

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