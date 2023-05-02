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Пугачев Афанасий Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пугачев
Имя
Афанасий
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
02 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 282
Источник
Скан
Оригинальная запись
86573. ПУГАЧЕВЪ, АФАНАСІЙ ИВАновъ, 43 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Пирятинск. у., Капустянск. в., с. Фарбованаго; — Лубенск. О. С., 15 Янв. 911, 13 и 1 ч. 1647 У., арест. отд. 2 г. Исп. 2 Іюня 911. | 909 56562 169 М. | 900 104233 1647 У. | 99 36939 169 М. | 10 Авг. 91 г. Кіевск. О. С., 3 ч. 1653 У. и Воин. У., арест. отд. 2½ г.

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