Хромова Варвара Матвеевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хромова
- Имя
- Варвара
- Отчество
- Матвеевна
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 246
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7882. ХРОМОВА, ВАРВАРА МАТВЕЕВНА, 49 л., Гр. Наровчатск, у., Тезиновск, в., с. Лячи,; Н. С. 4 уч. Наровчатск. у., Кража, лиш. св. 1 г условно
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