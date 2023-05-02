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Хромова Варвара Матвеевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хромова
Имя
Варвара
Отчество
Матвеевна
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 246
Источник
Скан
Оригинальная запись
7882. ХРОМОВА, ВАРВАРА МАТВЕЕВНА, 49 л., Гр. Наровчатск, у., Тезиновск, в., с. Лячи,; Н. С. 4 уч. Наровчатск. у., Кража, лиш. св. 1 г условно

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