Борисов Георгий Венедиктов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Борисов
- Имя
- Георгий
- Отчество
- Венедиктов
- Дата исполнения приговора
- 06 ноябрь 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 39
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45379. БОРИСОВЪ, ГЕОРГІЙ ВЕНЕДИКтовъ. Каз. ст. Новогладковской, Кизляр. отд., 19 л.; — М. С. 1 уч. Кизляр. окр., 170¹ М., тюр. 6 м., съ уменьш. на ⅓ по Выс. маниф. 904 г. Исп. 6 Нояб. 904.
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