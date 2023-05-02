Бородкин Игнатий Егоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бородкин
- Имя
- Игнатий
- Отчество
- Егоров
- Дата исполнения приговора
- 24 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 42
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130270. БОРОДКИНЪ, ИГНАТІЙ ЕГОровъ. К. Бійск. у., Верхъ-Ануйск. в., с. Быстраго Истока, 27 л.; — Томск. О. С., 114, 134, 135, 148, 149 и 2ч. 1455 У., арест. отд. 1 г. Исп. 24 Сент. 909.
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