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Бородкин Игнатий Егоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бородкин
Имя
Игнатий
Отчество
Егоров
Дата исполнения приговора
24 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 42
Источник
Скан
Оригинальная запись
130270. БОРОДКИНЪ, ИГНАТІЙ ЕГОровъ. К. Бійск. у., Верхъ-Ануйск. в., с. Быстраго Истока, 27 л.; — Томск. О. С., 114, 134, 135, 148, 149 и 2ч. 1455 У., арест. отд. 1 г. Исп. 24 Сент. 909.

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