Бартыс Станислав Мацеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бартыс
- Имя
- Станислав
- Отчество
- Мацеев
- Дата исполнения приговора
- 11 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 30
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 142991. БАРТЫСЪ, СТАНИСЛАВЪ МАцѣевъ. К. Люблин. у., гм. Ястковъ, д. Якубовице-Конскіе, 20 л., рд. т. же у., гм. Вѣнява, въ д. Конопница; — Люблин. О. С. 25 Сент. 909, 134, 135, 140 и 1647 У., тюр. 1 г. Исп. 11 Нояб. 909. | 908 99740/а 1 ч. 1655 У. | 906 26734 169 М. | 907 608 169 М. | 902 104159 170¹ М.
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