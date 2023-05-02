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Абукей-Оглы Умер

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Абукей-Оглы
Имя
Умер
Дата исполнения приговора
06 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 13
Источник
Скан
Оригинальная запись
44667. АБУКЕЙ-ОГЛЫ, УМЕРЪ. Мщ. г. Симферополя, 14 л.; — Г. С. 2 уч. г. Симферополя, 6, 11 и 169 М., подъ отвѣтств. нидз. родн. Исп. 6 Апр. 905.

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