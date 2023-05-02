Абукей-Оглы Умер
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абукей-Оглы
- Имя
- Умер
- Дата исполнения приговора
- 06 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 13
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44667. АБУКЕЙ-ОГЛЫ, УМЕРЪ. Мщ. г. Симферополя, 14 л.; — Г. С. 2 уч. г. Симферополя, 6, 11 и 169 М., подъ отвѣтств. нидз. родн. Исп. 6 Апр. 905.
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