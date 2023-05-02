Максимов Акиндин Максимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Максимов
- Имя
- Акиндин
- Отчество
- Максимович
- Дата исполнения приговора
- 03 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 155
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26207. МАКСИМОВ, АКИНДИН МАКСИМОВИЧ, 44 л. Гр. Порховск. у., Городовицк. в., с. Друсина; — Н. С. 5 уч. Порховск. у. Хищение, лиш. св. 2 г. Осужд 3 авг. 920.
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