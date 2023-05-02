Берг Роман Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Берг
- Имя
- Роман
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 16 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 34
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 143098. БЕРГЪ, РОМАНЪ МИХАЙЛОВЪ (онъ же Михайловъ). К. Вяземск. у., Морозовск. в., д. Перьевой, 28 л.; — Г. С. г. Ростова, Ярослав. г., 6 п. 13, 169 и 8 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 16 Нояб. 909. | 909 74495 170 М., по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 909 г. № 20289. | 903 24843 169 М. | 901 49462 172 М. | 902 66856 172 М.
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