Коган Павел Киприанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коган
- Имя
- Павел
- Отчество
- Киприанов
- Дата исполнения приговора
- 31 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 193
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 147297. КОГАНЪ, ПАВЕЛЪ КИПріановъ. К. изъ адм. сс.-п. Тарск. у., Карташевск. в., д. Мохового-Привала, 48 л., рд. Ковельск. у., Дятлинск. в. въ с. Вельсничѣ; — Тобольск. О. С. 5 Сент. 909, 2 ч 1454 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 31 Окт. 909. | 901 74388 170 М. | 95 93992 1655 У. | 96 88987 1655 У. | 92 100188 169 М.
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