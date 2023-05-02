Алексеев Александр Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алексеев
- Имя
- Александр
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 13 июль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 14
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 445. Алексеев Александр Михайлович, 29 л., Новоторжск. у., Раменск. в., д. Осупки. Н. С. 5 отд. г. Ленинграда. Ст. 1 ч. 113, лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 13 июля 926. Наст. приг. поглощен приг. Ленинградск. Губсуда, вст. в зак. силу 12 дек. 926.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.