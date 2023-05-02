Ефимов Яков Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ефимов
- Имя
- Яков
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 14 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 75
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14936. ЕФИМОВ, ЯКОВ НИКОЛАЕВИЧ, 25 л. Гр. Слободск. у., Трушиновск. в., с. Ловина; — С. 17 стр. зап. п-ка. Членовредит., лиш. св. 1 г. Исп. 14 окт. 920.
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