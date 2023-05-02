Матвеев Ефим Ефремович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Матвеев
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Ефремович
- Дата исполнения приговора
- 04 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 162
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26429. МАТВЕЕВ, ЕФИМ ЕФРЕМОВИЧ, 45 л. Гр. Рогачевск. у., д. Старые Рудни; — Р. В. Т. Западных ж. д. Должн. прест, пр. р. 1 г. Исп. 4 апр. 920.
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