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Ушатов Михаил Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ушатов
Имя
Михаил
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
02 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 419
Источник
Скан
Оригинальная запись
140376. УШАТОВЪ, МИХАИЛЪ ВАСИЛЬЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Самары, 29 л.; — Троицк. О. С. 13 Окт. 909, 134, 135, 2 ч. 1655 и 1660 У., арест. отд. 3 г. Исп. 2 Нояб. 909. | 908 42175 1655 У. | 904 46191 1655 У. | 902 18192 1655 У. | 901 24394 169 М. | 99 86360 172 М.

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