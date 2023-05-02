Швецов Михаил Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Швецов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 13 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 283
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30421. ШВЕЦОВ, МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, 20 л. Гр. г. Петрозаводска; — Н. С. 1 уч. г. Петрозаводска. Убийство, лиш. св. 10 л., в т. ч. 7 л. условно, с зач. 3 м. и 9 д. пр. з. Исп. 13 апр. 920.
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