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Хильман Онуфрий Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хильман
Имя
Онуфрий
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
18 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 435
Источник
Скан
Оригинальная запись
140792. ХИЛЬМАНЪ, ОНУФРІЙ ВАСИЛЬЕВЪ (онъ же Близняковъ). К. Свенцян. у., Занорогск. в., д. Близниковъ, 29 л.; — СПБ. О. С. 1483 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 8 м. Исп. 18 Сент. 909.

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