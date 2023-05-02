Хильман Онуфрий Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хильман
- Имя
- Онуфрий
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 18 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 435
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140792. ХИЛЬМАНЪ, ОНУФРІЙ ВАСИЛЬЕВЪ (онъ же Близняковъ). К. Свенцян. у., Занорогск. в., д. Близниковъ, 29 л.; — СПБ. О. С. 1483 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 8 м. Исп. 18 Сент. 909.
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