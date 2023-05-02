Соколов Федор Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Соколов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 24 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 240
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29015. СОКОЛОВ, ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ, 38 л. Гр. Шалкинск. у., Кривск. в., с. Дреинова; — Н. С. 6 уч. Шадринск. у. Произ. самогон., лиш. св. 8 м., Исп. 24 апр. 920.
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