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Фуфаев Михаил Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фуфаев
Имя
Михаил
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
17 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 270
Источник
Скан
Оригинальная запись
29984. ФУФАЕВ, МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ, 23 л. Гр. пос. Сергиева; — Р. Т. г. Москвы. Подлог, лиш. св. 5 л. Осужд. 17 дек. 920.

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