Сорокин Павел Станиславович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сорокин
- Имя
- Павел
- Отчество
- Станиславович
- Дата исполнения приговора
- 10 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 243
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29107. СОРОКИН, ПАВЕЛ СТАНИСЛАВОВИЧ, 23 л. Гр. Вилькомирск. у., Роговск. в.; — Кража, лиш. св. 1 г., с зач. 5 д. пр. з. Исп. 10 июня 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.