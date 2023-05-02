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Тойходжинов Токторбай

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тойходжинов
Имя
Токторбай
Дата исполнения приговора
11 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 405
Источник
Скан
Оригинальная запись
140018. ТОЙХОДЖИНОВЪ, ТОКТОРБАЙ. Кирг. Пишпекск. у., Толкановск. в., 32 л.; — М. С. 1 уч. Пишпекск. у. 11 Сент. 909, 170 М., тюр. 8 м. Исп. 28, счит. ср. съ 11 Сент. 909.

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