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Лаас Эдуард Аврамович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лаас
Имя
Эдуард
Отчество
Аврамович
Дата исполнения приговора
02 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 144
Источник
Скан
Оригинальная запись
25813. ЛААС, ЭДУАРД АВРАМОВИЧ, 28 л. Гр. Калачинск. у., Локтинск. в., д. Ковалева; — Н. С. 2 уч. Калачинск. у. Самогон., пр. р. 1 г. Исп. 2 окт. 920.

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