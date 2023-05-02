Богданов Силантий
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богданов
- Имя
- Силантий
- Дата исполнения приговора
- 22 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 37
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130148. БОГДАНОВЪ, СИЛАНТІЙ (сИлай) (внѣбр.). К. изъ сс.-п. Канск. у., Рождественск. в., д. Степановой, 46 л., рд. Краснинск. у., Досуговск. в., въ д. Ногишнепахъ; — Красноярск. О. С., 134,135, 149, 1 ч. 294, 1654¹ и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г. Исп. 22 Сент. 909. | 905 72628 1655 У. | 80 6801 1647 У. | 900 86920 1655 У. | 77 38917 170 М. | 86 14032 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 84 г. № 28880.
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