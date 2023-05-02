Барулина Анастасия Герасимовна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Барулина
- Имя
- Анастасия
- Отчество
- Герасимовна
- Дата исполнения приговора
- 29 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 20
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13107. БАРУЛИНА, АНАСТАСИЯ ГЕРАСИМОВНА, 20 л. Гр. Веневск. у. Городенск. в.; — Н. С. Сокольническ. р. 3 отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1 г., по амн. нак. сокр. на ½, с зач. 4 м. и 11 д. пр. з. Исп. 29 нояб. 920.
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