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Грачев Александр Тихонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Грачев
Имя
Александр
Отчество
Тихонович
Дата исполнения приговора
02 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 47
Источник
Скан
Оригинальная запись
1788. Грачев Александр Тихонович, 21 г., Тульск. у., Дедиловск. р., д. Телятинки. Н. С. 2 уч. г. Тулы. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 2/ХІ—26.

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