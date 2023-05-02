Витковский Юзеф Феликсов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Витковский
- Имя
- Юзеф
- Отчество
- Феликсов
- Дата исполнения приговора
- 25 февраль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 76
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47930. ВИТКОВСКІЙ, ЮЗЕФЪ ФЕЛИКСОВЪ, 24 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Варшавы; — Варшавск. О. С., 11 Янв. 911, 152¹. 2 ч. 1855, 3 п. 1639¹ и 1663 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 25 Февр. 911. 909 144035 2 ч. 1655 У. | 906 27297 169 М. 909 3901 2 ч. 1655 У. | 905 38204 172 М. 907 55389 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 907 г. № 30253.
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