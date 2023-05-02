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Габидулин Набиула

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Габидулин
Имя
Набиула
Дата исполнения приговора
07 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 33
Источник
Скан
Оригинальная запись
1221. Габидулин Набиула, 23 л., Томск. окр., Ижморск. р., д. Теплой Речки. Н. С. 15 уч. Томск. окр. Ст. 180 п. п. «б», «в», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 7/ѴІ—26.

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