Габидулин Набиула
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Габидулин
- Имя
- Набиула
- Дата исполнения приговора
- 07 июнь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 33
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1221. Габидулин Набиула, 23 л., Томск. окр., Ижморск. р., д. Теплой Речки. Н. С. 15 уч. Томск. окр. Ст. 180 п. п. «б», «в», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 7/ѴІ—26.
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