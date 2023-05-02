Еремеев Терентий Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Еремеев
- Имя
- Терентий
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 25 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 73
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14884. ЕРЕМЕЕВ, ТЕРЕНТИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 38 л. Гр. Мурманск. у., Печенгск. в., с. Княжухи; — Н. С. 1 уч. Мурманск. у. Ранение, лиш. пр. 2 г. Исп. 25 июля 920.
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