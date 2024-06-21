Волянюк Семен
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Волянюк
- Имя
- Семен
- Дата исполнения приговора
- 07 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 76
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 144183. ВОЛЯНЮКЪ. СЕМЕНЪ (безъ отч.). К. Кременецк. у., Вышгородск. в., с. Печорна, 26 л.; — Луцк. О. С. 19 Окт. 909, 114, 149, 152, 9 и 1ч. 1524 У., по сов. съ приг. М. С. 4 уч. Кременецк. окр. отъ 28 Іюля 909 г. (170 М., пор. 1 г.), каторж. раб. 5 л. Исп. 7 Нояб. 909.
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