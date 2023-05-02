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Акулов Сергей Кузьмич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Акулов
Имя
Сергей
Отчество
Кузьмич
Дата исполнения приговора
30 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 3
Источник
Скан
Оригинальная запись
68. Акулов Сергей Кузьмич, 51 г., Сибирск. кр. Бийск. окр., Бащелакск. р., с. Березовки. Н. С. 7 уч. Бийск. окр. Ст. ст. 143, 150, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 30/ѴІІ—26.

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