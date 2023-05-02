Акулов Сергей Кузьмич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Акулов
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Кузьмич
- Дата исполнения приговора
- 30 июль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 3
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 68. Акулов Сергей Кузьмич, 51 г., Сибирск. кр. Бийск. окр., Бащелакск. р., с. Березовки. Н. С. 7 уч. Бийск. окр. Ст. ст. 143, 150, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 30/ѴІІ—26.
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