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Акимов Алексей Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Акимов
Имя
Алексей
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 5
Источник
Скан
Оригинальная запись
58. АКИМОВ, АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, 21 г. Гр. Серпуховск. у., Высоцк. в., с. Буторина; — Н. С. Мясницк. уч. г. Москвы. Подлог, лиш. св. 6 м. условно.

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