Швецов Гавриил Сергеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Швецов
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Сергеев
- Дата исполнения приговора
- 05 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 520
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33974. ШВЕЦОВЪ, ГАВРІИЛЪ СЕРГѢЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ м. Пермск. у., Мотовилихинск. в. и с., 29 л., рд. Вятск. у., на зав. Воткинскомъ; — Томск. О. С., 134, 135, 148 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 5 Янв. 909. | 907 53901 1655 У. | 904 63924 169 М. | 905 78401 169 М. | 903 83185 169 М. | 905 64905 170 М.
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