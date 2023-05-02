Попов Сергей Георгиевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Попов
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Георгиевич
- Дата исполнения приговора
- 19 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 206
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27874. ПОПОВ, СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ, 32 л. Гр. Усманск. у., Березнеговск. в., с. Замарай; — Р. Т. г. Тамбова. Контр-революц., лиш. св. пр. 5 л. Исп. 19 марта 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.