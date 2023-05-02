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Ануров-Ершов Николай Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ануров-Ершов
Имя
Николай
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
19 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 6
Источник
Скан
Оригинальная запись
182. Ануров-Ершов Николай Яковлевич, 17 л., Веневск. у. и р., с. Гати. Тульск. Г. С. Ст. 95, лиш. св. 7м. П. в. з. с. 19/ѴІІІ—26.

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