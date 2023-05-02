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Смирнов-Азанов Михаил Владимирович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Смирнов-Азанов
Имя
Михаил
Отчество
Владимирович
Дата исполнения приговора
14 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 325
Источник
Скан
Оригинальная запись
12024. Смирнов-Азанов Михаил Владимирович, 17 л., Псковск. г., Порховск. у., д. Митрово. Псковск. Губсуд. Ст. 180, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 14 февр. 926.

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