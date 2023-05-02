Раевский Петр-Леон Адамов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Раевский
- Имя
- Петр-Леон
- Отчество
- Адамов
- Дата исполнения приговора
- 01 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 371
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29680. РАЕВСКІЙ, ПЕТРЪ-ЛЕОНЪ АДАМОВЪ. Лиш. пр. изъ мщ. пос. и гм. Бендковъ, 29 л.; — Варшав. О. С., 169 и 172 М. (укрыв.), тюр. 6 м. Исп. 1 Дек. 908. | 907 75828 1655 У. | 905 73062 170 М., по сов. съ приг., напеч. въ 902 г. № 57799 906 65295 1655 У.
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