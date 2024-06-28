Долобань Иван Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Долобань
- Имя
- Иван
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 16 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 81
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46543. ДОЛОБАНЬ, ИВАНЪ ПАВЛОВЪ. К. Гайсин. у., Краснопольск. в., с. Саустьяновки, 38 л.; — М. С. 4 уч. Липовецк. окр., 4 п. 170 М., тюр. 9 м. Исп. 2 Іюня, счит. ср. съ 16 Мая 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.