Широкова Лидия Михайловна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Широкова
- Имя
- Лидия
- Отчество
- Михайловна
- Дата исполнения приговора
- 09 сентябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 257
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8244. ШИРОКОВА, ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА, 30 л. Гр. Козельск. у., Перестряженск. в., с. Дибрей; - Н. С. Казанск. уч. г. Москвы. Кража. лиш. св. 1 г. Исп. 9 сент. 919. | предыдущая судимость 916 59424 169 М.
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