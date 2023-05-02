Гаганов Михаил Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гаганов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 07 декабрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 33
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1257. Гаганов Михаил Иванович, 24 л., Московск. г., Богородск. у., Васильевск. в., д. Соболихи. Главсуд. Карельск. АССР. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 7/ХІІ—26. Наст. приг. поглощен приг. того же суда от 24 г.
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