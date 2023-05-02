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Гаганов Михаил Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гаганов
Имя
Михаил
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
07 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 33
Источник
Скан
Оригинальная запись
1257. Гаганов Михаил Иванович, 24 л., Московск. г., Богородск. у., Васильевск. в., д. Соболихи. Главсуд. Карельск. АССР. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 7/ХІІ—26. Наст. приг. поглощен приг. того же суда от 24 г.

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