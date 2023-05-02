Хмелецкий Павел Войцехов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хмелецкий
- Имя
- Павел
- Отчество
- Войцехов
- Дата исполнения приговора
- 04 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 436
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140826. ХМѢЛЕЦКІЙ, ПАВЕЛЪ ВОЙЦѢХОВЪ. К. Варшавск. у., гм. Вонгродно, д. Госценчице, 21 г.; — Варшав. О. С. 8 Окт. 909, 2 ч. 1483 У. и Воин. У., воен. тюр. 1 м., или ар. 3 н. Исп. 4 Нояб. 909.
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