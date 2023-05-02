Хмелецкий Павел Войцехов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХмелецкий Павел Войцехов

Хмелецкий Павел Войцехов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хмелецкий
Имя
Павел
Отчество
Войцехов
Дата исполнения приговора
04 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 436
Источник
Скан
Оригинальная запись
140826. ХМѢЛЕЦКІЙ, ПАВЕЛЪ ВОЙЦѢХОВЪ. К. Варшавск. у., гм. Вонгродно, д. Госценчице, 21 г.; — Варшав. О. С. 8 Окт. 909, 2 ч. 1483 У. и Воин. У., воен. тюр. 1 м., или ар. 3 н. Исп. 4 Нояб. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close