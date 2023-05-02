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Морсев Иван Матвеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Морсев
Имя
Иван
Отчество
Матвеевич
Дата исполнения приговора
07 ноябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 151
Источник
Скан
Оригинальная запись
4827. Морсев Иван Матвеевич, 18 л. Гр. Александровск, у. и в., д. Б.-Пастбищ; — Н. С. 1 уч. Александровск. у. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 7 нояб. 919.

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